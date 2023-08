Atos e relatos de profissionais do sexo

A prostituição feminina no Rio Grande do Sul é o ponto de partida de Meretrizes, novo espetáculo do Coletivo Projeto Gompa, que fica em cartaz de sexta-feira a domingo, às 19h, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Marechal Deodoro, s/nº). A entrada é gratuita, mediante retirada de ingressos na bilheteria uma hora antes das apresentações. Por quase um ano, a diretora Camila Bauer e a atriz Liane Venturella conversaram com dezenas de profissionais do sexo para construir o roteiro e a dramaturgia da peça. A produção utiliza uma linguagem pouco explorada nas artes cênicas locais, o teatro documental. Parte dos depoimentos colhidos durante a pesquisa vão ser projetados em áudio ou vídeo durante as apresentações. Os relatos abordam diferentes fases de uma das primeiras profissões do mundo e da Capital gaúcha, também: a prostituição no porto, os cafetões da Praça da Alfândega, os ataques da polícia contra a "vadiagem" e a exposição de corpos como objetos de desejo na internet.

A criatividade múltipla de Leo Maslíah

Nesta quinta-feira, o músico uruguaio Leo Maslíah vai ao palco do Espaço 373 (rua Comendador Coruja, 373) para apresentar a segunda edição do projeto Uruguai: Um Canto do Mundo. Desde 1978, o músico viaja por diversos países das Américas e Europa com a música popular, ganhando reconhecimento com suas obras sinfônicas executadas por orquestras. Ingressos no Sympla ou no Café Cantante (rua Fernandes Vieira, 615), no valor de R$ 75,00. Além da música, é também um prolífico escritor, já tendo publicado cerca de 40 livros, incluindo romances, coletâneas de contos e peças de teatro. Em 2003, estreou a ópera Maldoror, baseada no livro Os Cantos de Maldoror, de Conde de Lautréamont. Sua obra Biromes Y Servilletas foi regravada em 1997 por Milton Nascimento.

