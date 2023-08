Músico uruguaio Leo Maslíah faz apresentação no palco do Espaço 373, nesta quinta

Nesta quinta-feira (31), o músico uruguaio Leo Maslíah vai ao palco do Espaço 373 (Rua Comendador Coruja, 373) para apresentar a segunda edição do projeto "Uruguai: Um Canto do Mundo". Desde 1978, o músico viaja por diversos países das Américas e Europa com a música popular, ganhando reconhecimento com suas obras sinfônicas executadas por orquestras. Os ingressos podem ser comprados no site Sympla ou no Café Cantante (Rua Fernandes Vieira, 615), no valor de R$ 75,00.