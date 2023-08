Orquestra Theatro São Pedro recebe o solista Camilo da Rosa Simões nesta quinta

A Orquestra Theatro São Pedro (OTSP) apresenta, nesta quinta-feira (31), às 20h,o solista Camilo da Rosa Simões no Theatro São Pedro (Marechal Deodoro, s/nº). O violinista, nascido em Porto Alegre, estudou música no Brasil, na Áustria e nos Estados Unidos. Com regência do maestro Evandro Matté, o concerto apresenta obras de Gioacchino Rossini, Marlos Nobre e Felix Mendelssohn. A entrega é franca, mediante 2kg de alimentos não perecíveis.

A OTSP desponta com projetos sociais, ao longo do ano, com a Orquestra Jovem Theatro São Pedro e aulas gratuitas de instrumentos para crianças e adolescentes.

Natural de Porto Alegre, o violinista Camilo da Rosa Simões teve sua formação musical no Brasil, Áustria e EUA. É bacharel em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), mestre “com distinção” pelo Mozarteum de Salzburg e doutor em performance musical pela Michigan State University. Foi laureado nos concursos Jovens Solistas da OSPA (2001 e 2002) e Raiffeisen Klassik-Preis (2005). Se apresenta tocando repertório solístico e em grupos de diversas formações, com destaque para as parcerias em duo com o violonista Thiago Colombo, o pianista Rafael Costa de Souza e a violinista Brigitta Calloni. Foi membro das orquestras Salzburg Chamber Soloists, Lansing Symphony, Flint Symphony, West Michigan Symphony, International Chamber Soloists e Sinfônica Brasileira. É professor do Instituto de Artes da UFRGS desde 2016.

O concerto tem o patrocínio da STIHL, Banrisul, Zaffari e Gerdau; apoio BAT Brasil, MBZ Advogados e AGCO; Planejamento Cultural da Associação Pró-Música de Porto Alegre; realização Fundação Theatro São Pedro, Secretaria de Estado da Cultura e Ministério da Cultura, Governo Federal, União e Reconstrução.