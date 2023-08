Espetáculo teatral Jim & James tem sessões gratuitas na Sala Qorpo Santo da Ufrgs

Nas próximas quartas-feiras o espetáculo teatral Jim & James tem apresentações gratuitas na Sala Qorpo Santo, no campus central da Ufrgs (Av. Paulo Gama, 110). A peça tem sessões no dia 30 de agosto (18h30min), 6 de setembro (12h30min e 19h30min) e 13 de setembro (19h30min), com distribuição gratuita de entradas meia hora antes de cada encenação. Há a possibilidade de reservar entradas pelo Sympla; neste caso, é preciso chegar ao menos 15 minutos antes do começo da peça, ou as reservas serão canceladas. Com classificação de 16 anos, a peça do do Projeto Teatro, Pesquisa e Extensão da Ufrgs fala sobre dois irmãos que não se veem há muitos anos e que, devido ao falecimento do pai, combinam de se encontrar antes do funeral. Os dois foram criados de maneiras extremamente distintas, com visões de mundo e tipos de relacionamentos muito diferentes.