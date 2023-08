Celebrando o centenário de Waldir Azevedo

Nesta quinta-feira, às 20h, o músico Paulo Carvalho, acompanhado pelo convidado especial Luiz Machado, celebra o centenário de Waldir Azevedo, no Teatro Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146). Trata-se de uma homenagem a um dos maiores compositores brasileiros, gênio do cavaquinho que elevou o instrumento ao posto de solista, e ocorre dentro do projeto O Samba é Meu Dom - 10 anos de shows. A entrada para o espetáculo é franca No roteiro estão composições consagradas em uma seleção de 30 músicas, apresentadas de forma cronológica, algumas na íntegra, outras com trechos para ilustrar a narração feita por Paulo, que traçará a linha do tempo de Waldir Azevedo e sua obra, fundamental na história do choro. A abertura será com a banda do Sinduscon, apresentando a primeira música que Waldir Azevedo tocou em uma flauta.

Adágios para oboé no Theatro São Pedro

Nesta quarta-feira, às 20h, o cravista e diretor artístico da Bach Society Brasil, Fernando Cordella, e Alex Klein, oboísta principal da Chicago Symphony por nove anos, trazem ao Theatro São Pedro (Praça Mal. Deodoro, S/N) o concerto Adágios para oboé. O duo tocará sonatas barrocas de Corelli, Zipoli Händel e Bach, conectadas pela presença de adágios em seus movimentos lentos. Ingressos (R$ 40,00) no site da Bach Society Brasil. Maestro e diretor artístico da Sociedade Bach Porto Alegre, Fernando Cordella é considerado um dos principais cravistas da América Latina. Por sua vez, Klein possui um Grammy por sua gravação do Concerto para Oboé, de Richard Strauss, com a Orquestra Sinfônica de Chicago.

Espetáculo gratuito na Sala Qorpo Santo