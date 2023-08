Roda Viva entrevista reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, nesta segunda

O reitor da Universidade de São Paulo (USP), Carlos Gilberto Carlotti, é o convidado do "Roda Viva" desta segunda-feira (28) para colocar o ensino superior público e a ciência no centro do debate. Com apresentação de Vera Magalhães, a entrevista será exibida ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, app Cultura Play, site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook.

Em 2023, a USP entrou para a lista das 100 melhores universidades do mundo pela QS World University Ranking. É a primeira vez que uma instituição brasileira consegue estar nessa posição. Por outro lado, 11 disciplinas previstas na grade do curso de Artes Visuais foram canceladas no segundo semestre de 2023, devido à falta de professores. O Roda Viva, entre outros assuntos, debaterá sobre quais são os desafios para manter o ensino público e de qualidade .

A bancada de entrevistadores é formada por Fernando Andrade - jornalista da Rádio CBN; Helen Braun – jornalista; Isabela Palhares - repórter da Folha de S.Paulo; Moura Leite Netto - jornalista, doutor em Ciências com ênfase em Oncologia pelo A.C.Camargo Cancer Center e diretor da Sensu Consultoria de Comunicação; e Victor Vieira - editor de Metrópole do jornal O Estado de S.Paulo.