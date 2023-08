OSPA amplia prazo das inscrições para o 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade

ampliou o prazo de inscrição para o 1º Concurso de Canto Decápolis de Andrade. Os candidatos podem se inscrever, gratuitamente, até o dia 2 de setembro pelo site final do concurso vai ser realizada durante um concerto da OSPA marcado para o dia 24 de novembro de 2023, quando uma comissão de especialistas escolherá o melhor candidato. O público também poderá participar, elegendo a melhor voz ao final da apresentação. A Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (OSPA). Os candidatos podem se inscrever, gratuitamente, até o diapelo site ospa.rs.gov.br . Com o objetivo de valorizar os tenores líricos, a competição é aberta a cantores profissionais, amadores e estudantes de todo o Brasil. Avai ser realizada durante um concerto da OSPA marcado para o dia, quando uma comissão de especialistas escolherá o melhor candidato. O público também poderá participar, elegendo a melhor voz ao final da apresentação.

A segunda etapa do concurso é uma prova presencial, na Casa da OSPA. Para a terceira e última etapa, serão selecionados três finalistas que disputarão os prêmios de 1º lugar (R$ 5 mil), 2º lugar (R$ 3 mil) e 3º lugar (R$ 2 mil). A comissão seguirá critérios de afinação, técnica, dicção, interpretação, musicalidade, ritmo, qualidade vocal e adequação de repertório. O público também poderá escolher o seu favorito, que será agraciado com o Prêmio do Júri Popular. Os ganhadores do 1º lugar e do Prêmio do Júri Popular também serão convidados a participar como solistas da Temporada Artística da OSPA 2024.

O concurso é uma homenagem ao grande cantor lírico Decápolis de Andrade, que nasceu em Porto Alegre, em 14 de outubro de 1943, e morreu em 8 de abril de 2021. O artista foi o tenor que mais vezes se apresentou junto da OSPA, além de ter atuado como professor de canto da Escola de Música e do Coral Sinfônico da OSPA.