Peça "Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras?" estreia nesta quinta no Teatro da Santa Casa

De quinta (31) a domingo (3), às 20h, o Teatro do Centro Histórico-Cultural da Santa Casa (Av. Independência, 75) recebe a peça Raiz Amarga - Por que esta noite é diferente de todas as outras. A montagem teatral mescla as memórias de Letícia Schwartz com as etapas, histórias e cânticos que envolvem o ritual da primeira noite da páscoa judaica. Os ingressos podem ser adquiridos, a partir de R$ 25, no site Sympla.