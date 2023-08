Pianistas destacam a obra de Beethoven, Schubert, Schumann e Brahms em recital comentado no Instituto Ling

Os pianistas e professores Olinda Allessandrini e Tiago Halewicz levam para o palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), nesta quinta-feira (31), às 19h30min, o Romantismo Alemão a partir da obra de quatro importantes compositores: Beethoven, Schubert, Schumann e Brahms. O evento faz parte da nova temporada das Audições Comentadas de Música Erudita, projeto que combina bate-papos sobre arte com pequenos recitais. Os ingressos podem ser adquiridos no site da instituição e no local, com preços da partir de R$ 25,00.

Entre trechos ao vivo no piano e conversas com os participantes, Olinda e Tiago mostrarão a importância do Romantismo e as inúmeras transformações que ocorreram nesse período, principalmente no campo das artes.