Mural de Gê Viana no Instituto Ling

Do dia 28 de agosto até o dia 1º de setembro, o público pode acompanhar a criação ao vivo de uma obra inédita da artista maranhense Gê Viana, que costuma produzir colagens inspiradas em acontecimentos da vida familiar e do cotidiano, no Instituto Ling (rua João Caetano, 440), das 10h30min às 20h. Após finalizar, o mural ficará exposto para visitação até o dia 4 de novembro. A entrada é franca, mediante inscrição prévia no site www.institutoling.org.br. A atividade faz parte da segunda temporada do projeto Ling Apresenta, que conta com a curadoria de Bitu Cassundé, que tem convidado diferentes artistas do Nordeste para fazerem intervenções inéditas a partir de novas perspectivas sobre as suas origens, acessando memórias, a ancestralidade e a cultura popular. Gê Viana vive e trabalha em São Luís (MA) e costuma criar no trânsito entre o quintal de casa e as ruas. Suas práticas de colagem digital e manual com a inserção da pintura partem de pesquisas com imagens de arquivos e a memória oral de sua família.

O piano de Eduardo Knob em recital gratuito

Nesta segunda-feira, o pianista Eduardo Knob faz recital, dentro do projeto Solo Piano, no Espaço Figueira do Centro Cultural da Ufrgs (rua Eng. Luiz Englert, 333), às 12h30min. Egresso do bacharelado em Música da Ufrgs, ele atua como pianista do Coro Sinfônico da Ospa desde 2017. A entrada é franca. Estão no repertório peças como Improviso op. 90 nº 2, de Franz Schubert, que esteve no primeiro recital de piano de Knob, há exatos 25 anos; Étude op. 10 nº 12, de Frédéric Chopin; e Fantasias op. 116, de Johannes Brahms. O final do recital conversa mais com a fase atual do artista e sua atuação no Coro Sinfônico da Ospa, com a versão de Franz Liszt para piano solo de Ave Verum Corpus, K 618, de Wolfgang Amadeus Mozart.

Reflexão ambiental no Theatro São Pedro