RS prevê investir mais de R$ 260 milhões em programas de fomento à cultura em 2023

O governo do estado do Rio Grande do Sul fez, nesta sexta-feira (25), um balanço dos investimentos realizados na cultura desde 2019. Além disso, estão previstos mais de R$ 260 milhões de investimentos, entre recursos próprios e federais para 2023. Durante a apresentação dos dados, na Biblioteca Pública do Estado (BPE), o governador Eduardo Leite (PSDB) enfatizou a importância dos investimentos no patrimônio e na economia em torno das atividades culturais.



Até o final do ano, serão investidos R$ 70 milhões em Lei de Incentivo à Cultura (LIC) e R$ 30 milhões do Fundo de Apoio à Cultura (FAC) de recursos próprios. Já dos recursos federais, são R$ 90,8 milhões com os novos editais da Lei Paulo Gustavo e R$ 70 milhões da Lei Aldir Blanc, ainda sob o aguardo de regulamentação.



Além disso, desde 2019, foram investidos mais R$ 70 milhões em patrimônio, ou seja, para revitalizar espaços culturais, como museus, teatros e arquivos públicos, sendo que R$ 18 milhões são provenientes do Edital Mais Museus, onde foram contemplados os municípios de Canoas, Lagoa Vermelha, Pelotas, Santa Rosa, Taquara e Santo Angelo. Com contrapartidas dos governos municipais, o total foi de R$ 24 milhões.



“A cultura não é supérfluo. Tem toda uma economia que gira em torno da cultura, que gera empregos e renda”, avaliou o governador Eduardo Leite.

Editais da Lei Paulo Gustavo abrem inscrições; Maior parte dos recursos da irá para setor audiovisual



Durante a apresentação dos investimentos do Estado em cultura no ano de 2023, foram detalhados os recursos federais dos novos editais da Lei Paulo Gustavo, que abrem inscrições a partir desta sexta-feira (25) e seguem até 25 de setembro.



Dos R$ 195,1 milhões repassados pelo governo federal ao Rio Grande do Sul, serão R$ 104,3 milhões destinados aos 98% dos municípios cadastrados e R$ 90,8 milhões para o governo do Estado.



Na verba do Estado, a maior parte será para as produções audiovisuais, o que também acontece no âmbito federal. São R$ 63,3 milhões previstos em quatro editais (produção, apoio a salas de cinema, capacitação e ecossistemas regionais).



Outros R$ 24 milhões serão destinados a outros setores, como pesquisa, memória, educação e festivais, por exemplo. Ainda, R$ 3,5 milhões serão utilizados para contratar um parceiro que qualificará a utilização dos recursos. Segundo a secretária estadual de cultura, Beatriz Araújo, o parceiro provavelmente será uma universidade.

“Será da onde teremos os profissionais, os avaliadores que irão fazer parte da comissão, com a validação dos nossos parceiros, passando pelo conselho estadual de cultura”, explicou a secretária.