Exposição 'Através da Imagem: Mulheres artistas no acervo do MACRS' segue até 29 de outubro

A exposição Através da Imagem: Mulheres artistas no acervo do MACRS fica em exibição até o dia 29 de agosto na Galeria Augusto Meyer, 3º andar da Casa de Cultura Mario Quintana (Rua dos Andradas, 736), das 10h às 19h. Com a curadoria de Mariane Rotter, a mostra expõe fotos de 21 artistas fotógrafas que integram o acervo do Museu de Arte Contemporânea no Rio Grande do Sul. A entrada é franca.

São obras diversas, nas quais as artistas captam temas variados, como cenas cotidianas em lugares íntimos ou públicos, fotoperformances em que o corpo é o foco, ou ainda, retratam belas paisagens. Integram a programação do projeto exposições fotográficas, encontros com artistas e teóricos da área e oficinas práticas. A cada ano tem uma nova curadoria, apresentando uma nova exposição, com obras e artistas diversos, sempre sediada na Galeria Loíde Schwambach, na Fundação Municipal de Artes de Montenegro.

O projeto Através da Imagem é realizada pela Uergs desde 2015 e acontece sempre em agosto, como um programa de extensão. A escolha do mês se deu por conta do Dia Mundial da Fotografia, comemorado em 19 de agosto.