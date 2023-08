Projeto O Samba é Meu Dom celebra centenário de Waldir Azevedo no Teatro Sinduscon-RS

Nesta quinta-feira (31), às 20h, o músico Paulo Carvalho, acompanhado pelo convidado especial Luiz Machado, celebra o centenário de Waldir Azevedo, no Teatro Sinduscon-RS (Av. Augusto Meyer, 146). Trata-se de uma homenagem a um dos maiores compositores brasileiros, dentro do projeto O Samba é Meu Dom - 10 anos de shows. A entrada para o espetáculo é franca

No roteiro estão composições consagradas em uma seleção de 30 músicas, apresentadas de forma cronológica, algumas na íntegra, outras com trechos para ilustrar a narração feita por Paulo, que traçará a linha do tempo de Waldir Azevedo e sua obra.

A abertura será com a banda do Sinduscon, formada por Rafael Rodrigues (percussão), Fábio Azevedo (cavaquinho), Lucian Krolow (flauta), Maicon Ouriques (pandeiro), Zalmir Chwartzmann (percussão), Marcelo Moyses (clarinete) e César Franarin (sax e apresentação), apresentando a primeira música que Waldir Azevedo tocou em uma flauta e, posteriormente, entram Luiz Machado e Paulo Carvalho, junto com o Regional, para executar a obra de Waldir Azevedo ao cavaquinho.