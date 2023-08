Quando um poeta e uma palhaça se juntam para cantar e contar histOrias

O Museu Desmiolado é um museu muito engraçado: a entrada é pela janela e a saída é pelo telhado, o tapete está no teto e o lustre no assoalho. Quem conta a história deste "museu dos museus estapafúrdios" é a dupla formada pelo poeta cantador Alexeiev Britovsky e a palhaça Ema Ame. Eles são interpretados pelo escritor e compositor Alexandre Brito e a atriz Maura Souza, que, neste final de semana, apresentam a montagem O Museu Desmiolado, na Sala Álvaro Moreyra (avenida Erico Verissimo, 307). As sessões acontecem às 15h de sexta-feira e às 16h de sábado e domingo. Ingressos a R$ 50,00 (inteiro) e R$ 25,00 (meia-entrada), à venda pela plataforma Sympla.

Dirigido por Márcia do Canto, o espetáculo da Trupe Onde a Palavra Se Diverte aborda a temática dos museus de maneira divertida, onde canções, poemas e palhaçaria criam um universo imaginativo cheio de histórias curiosas e extraordinárias. Voltado para públicos de todas as idades (a partir dos cinco anos), o trabalho verbo-cênico-musical é um desdobramento do livro Museu Desmiolado (editora Projeto), assinado por Brito, que propõe uma reflexão sobre o papel e a importância dos museus. A obra literária rendeu ao autor uma série de prêmios e, ainda, uma mostra de 12 poemas transformados em instalações interativas, expostas nas galerias do antigo Santander Cultural (hoje Farol Santander), com curadoria de Ceres Storchi e Cláudia Antunes.

"Enquanto livro, o Museu Desmiolado fez uma carreira muito bonita, e quando os poemas se transfiguraram para um espaço museológico foi extraordinário", avalia Brito. "Aos poucos, fui transformando alguns poemas em canções e tive a possibilidade de montar a Fantástica Orquestra Milaborante, com tuba e percussão", destaca. Na época, o grupo chegou a fazer dez apresentações, mas tudo foi interrompido pela pandemia de Covid-19. Antes disso, Maura Souza já havia sido convidada para fazer a integração dos músicos com o público, e a ideia era estrear em abril de 2021.

"Neste formato atual, somente eu e a Maura em cena, fizemos algumas apresentações sob regime de distanciamento, com o teatro vazio e transmissão online; somente agora estamos começando a colocar o pé na estrada", situa Brito. Segundo o artista, este formato mais enxuto "facilita muito a circulação, os custos e a inserção do mesmo na programação de eventos". Sobre o título da obra, ele observa que "desmiolado" não representa alguém sem memória ou responsabilidade, mas a inversão da razão.

Na história da peça - que tem cumprido uma trajetória consistente, com participações em diferentes feiras do livro pelo Estado - o personagem interpretado pelo escritor e compositor encontra, em meio a seus devaneios, a palhaça Ema Ame, diva do canto lírico animal. Juntos, eles trazem à cena o Bicho-palavra. "É a música de abertura, que dá a medida da palavra enquanto nosso objeto de experimentação, pois tudo nasce da palavra."

Em situações surpreendentes, a dupla celebra a palavra e o canto como linguagem principal para falar de diferentes museus que integram o Museu Desmiolado: o Museu Nininho, o Museu do Vento e o Museu Do Pum, que convivem harmoniosamente com o Museu Esqueleto, o Museu Sinistro e o Museu do Botão. "É um delicioso passeio pelo admirável mundo da palavra escrita, cantada e encenada, com direito a muita poesia, cantoria e palhaçaria", define o escritor.

Ex-presidente da Associação Gaúcha de Escritores e integrante da banda PoETs, Brito conta que antes desta montagem, havia tido uma única experiência com o teatro, na década de 1970, quando participou do espetáculo A Casa da Suplicação, dirigido por Carlos Carvalho. "Está sendo muito legal deixar de ser o Alexandre Britto que sobe no palco para tocar e recitar poemas e passar a vivenciar o Alexeiev Britovsky. Nesse processo, a Márcia e a Maura foram minhas parceiras, porque foram vendo coisas do meu jeito de brincar e me estimulando a exagerar as coisas de um jeito e outro. Assim foi surgindo o personagem", conta o artista.

Contando ainda com um cenário e figurino clean, assinados por Antonio Rabàdan, e uma iluminação detalhada, criada por Bathista Freire, o trabalho propõe um espaço de cumplicidade inventiva com o espectador, pontua Brito. "O público está gostando do espetáculo: sai todo mundo feliz", comenta. Ele explica que algumas das canções são interativas, e propõem jogos com a plateia, que ora canta e ora dança junto com a dupla de artistas em cena. "Tem vários momentos participativos, e isso se deve muito à visão da Márcia como diretora, que foi percebendo e propondo soluções para cada uma das canções, para construir um jogo cênico."