Fundação Ecarta inaugura mostras de artes visuais e videodança

A Fundação Ecarta (Av. João Pessoa, 943) terá uma agenda cheia de aberturas nesta terça-feira (29). O espaço recebe, além de duas mostras de artes visuais, o 4º Festival Internacional de Videodança do Rio Grande do Sul (FIVRS), que expõe 49 videodanças, oriundas de 19 países e oito estados brasileiros. Os trabalhos combinam as linguagens do vídeo e da dança em temáticas livres, com duração de até dez minutos. A visitação de todas as mostras vai até 1º de outubro de 2023, de terça a domingo, das 10h às 18h, sempre com entrada franca.

A exposição Afro-gauchismo em cartaz, de Thiago Madruga, apresenta 14 colagens digitais com representação de personalidades negras gaúchas, vinculadas à cultura tradicionalista e nativista do estado. O trabalho integra o projeto Raízes, em que o artista rio-grandinho se engaja no movimento pela visibilidade da população negra no processo de formação étnica e cultural do estado.

Em O Pequeno Príncipe em xilogravuras - Artista Professor/Professor Artista, Arlete Santarosa traz seis xilogravuras interpretando O Pequeno Príncipe, de Saint-Exupéry, em que arrisca um novo olhar sobre as ilustrações de um dos livros mais lidos e relidos mundialmente, com texto de apresentação do professor e escritor Armindo Trevisan.