Artista maranhense Gê Viana cria suas obras ao vivo no Instituto Ling

Do dia 28 de agosto até o dia 1º de setembro, o público pode acompanhar a criação ao vivo de uma obra inédita da artista maranhense Gê Viana, que costuma produzir colagens inspiradas em acontecimentos da vida familiar e do cotidiano, no Instituto Ling (Rua João Caetano, 440), das 10h30min às 20h. Após finalizar, o mural ficará exposto para visitação até o dia 4 de novembro. A entrada é franca, mediante inscrição prévia no site www.institutoling.org.br

A atividade faz parte da segunda temporada do projeto Ling Apresenta, que conta com a curadoria de Bitu Cassundé, que tem convidado diferentes artistas do Nordeste para fazerem intervenções inéditas a partir de novas perspectivas sobre as suas origens, acessando memórias, a ancestralidade e a cultura popular.

Gê Viana vive e trabalha em São Luís (MA) e costuma criar no trânsito entre o quintal de casa e as ruas. Suas práticas de colagem digital e manual com a inserção da pintura partem de pesquisas com imagens de arquivos e a memória oral de sua família.