Cantora portuguesa Carminho faz show no Teatro do Bourbon Country nesta quarta (30)

A cantora e compositora lusitana Carminho estará no Teatro do Bourbon Country (Av. Túlio de Rose, 80 - 71), nesta quarta-feira (30), às 21h, apresentando o seu sexto disco, “Portuguesa”. A artista assume a produção do álbum bem como a composição de fados tradicionais originais. Os últimos ingressos estão disponíveis em uhuu.com e na bilheteria do teatro, no valor inicial de R$ 40,00.