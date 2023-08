Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul celebra aniversário com Vissi D'arte, Vissi D'amore

A Companhia de Ópera do Rio Grande do Sul (CORS) celebra seu primeiro ano de operação, nesta terça-feira (29), com o espetáculo Vissi D'Arte, Vissi D'Amore – uma ode a vida de artista, no Teatro Oficina Olga Reverbel do Multipalco (Praça Mal. Deodoro, S/N), às 20h. Com direção artística de Flávio Leite, iluminação de Veridiana Mendes e projeções de Jana Castoldi, vinte cantores líricos apresentam um programa criado coletivamente, que vai do drama à comédia. A entrada é franca.

"Vivi para a arte, vivi para o amor" é o texto mais famoso da ópera Tosca, de G. Puccini, e uma das favoritas do público. A personagem central da trama é uma cantora lírica que, nessa ária, expressa com emoção seu ofício artístico, razão de ser da CORS. Este, aliás, foi um dos papéis icônicos de Maria Callas, que, em dezembro, completaria 100 anos.

Além do espetáculo, no dia 30 (quarta-feira), às 19h, ocorre mais uma edição da série de recitais Vozes do Ópera Estúdio no Teatro Oficina Olga Reverbel. A entrada é gratuita, por ordem de chegada, mediante a doação de 2kg de alimento