Feira do Livro de Porto Alegre terá 20 dias e funcionará das 10h às 20h durante todo o evento

A 69ª edição da Feira do Livro de Porto Alegre terá horário único durante os 20 dias de evento, abrindo diariamente às 10h e encerrando às 20h. A expectativa é que o evento conte com aproximadamente 80 bancas e tenha ao redor de 700 sessões de autógrafos de escritores. Essas novidades foram divulgadas, nesta quinta-feira (24), durante visita do presidente da Câmara Riograndense do Livro, Maximiliano Ledur, à sede do Jornal do Comércio, onde foi recebido pelo diretor de Operações do JC, Giovanni Jarros Tumelero.