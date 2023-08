Pianista Eduardo Knob apresenta recital no Centro Cultural da UFRGS

Nesta segunda-feira (28), o pianista Eduardo Knob leva um recital, que faz parte do projeto Solo Piano, no palco do Espaço Figueira do Centro Cultural da UFRGS (Rua Eng. Luiz Englert, 333), às 12h30min. Egresso do bacharelado em Música da UFRGS, ele atua como pianista do Coro Sinfônico da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre desde 2017. A apresentação tem entrada franca.

As obras que Eduardo escolheu para a apresentação visitam uma fase diferente de sua trajetória, partindo do "Improviso op. 90 nº 2", de Franz Schubert, que esteve no repertório de seu primeiro recital de piano, há exatos 25 anos. O programa segue com "Étude op. 10 nº 12", de Frédéric Chopin, tocado no programa do Concurso Internacional Cláudio Arrau, em 2007, e com "Fantasias op. 116", de Johannes Brahms, a grande obra estudada durante o período em que esteve radicado nos Estados Unidos.

O final do recital conversa mais com a fase atual do artista, como pianista do Coro Sinfônico da OSPA, com a versão de Franz Liszt para piano solo de "Ave Verum Corpus, K 618", de Wolfgang Amadeus Mozart.