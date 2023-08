Transforma Cia de Dança leva uma reflexão ambiental para o palco do Theatro São Pedro

A Transforma Cia de Dança vai ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, S/N), nesta terça-feira (29), às 20h, para uma apresentação única do espetáculo Ecos, uma peça que aborda o impacto humano na natureza e suas consequências, inspirado no legado do ambientalista José Lutzenberger. Os ingressos podem ser adquiridos no site vai ao palco do Theatro São Pedro (Praça Marechal Deodoro, S/N), nesta terça-feira (29), às 20h, para uma apresentação única do espetáculo, uma peça que aborda o impacto humano na natureza e suas consequências,Os ingressos podem ser adquiridos nodo TSP, a partir de R$ 20,00.

O elenco formado por 14 bailarinos traz à cena questões do mundo contemporâneo, como o consumo desenfreado e o excesso de lixo que a humanidade produz. Suzana d'Ávila, diretora e fundadora do grupo que divide a coreografia com Pamela Agostini, buscou referências desde os povos originários até a linha de produção do fordismo.

A Transforma é uma das companhias mais antigas da cena gaúcha. O grupo foi criado em 1987 pela bailarina, professora e coreógrafa Suzana d'Ávila, buscando inspiração no fazer cotidiano, mobilizando emoções e se utilizando de uma linguagem acessível ao entendimento do público, que, a partir de pesquisas coreográficas, explora a linguagem do jazz e da dança contemporânea.