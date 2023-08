Feira Mosaico retorna para a Vasco da Gama neste domingo(27)

A Feira Mosaico volta neste domingo, das 10 às 18h, na Rua Vasco da Gama, embaixo do Viaduto Ildo Meneghetti, e vai contar com apresentação da dupla Elefolks, que toca clássicos, versões de música pop e autorais no melhor estilo Folk Americano. No evento, será possível ir a bancas com marcas autorais, livros, vinis e brechós selecionados, cervejas e alimentos artesanais.

Um dos portais de entrada do bairro Bom Fim, o Viaduto foi decorado no início dos anos 2000 por um mosaico, do artista de origem nipônica, o gaúcho Mauro Fuke, intitulado "Iluminuras".