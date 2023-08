Mostra de Arte Copiz entra em cartaz no Theatro São Pedro nesta quinta

A Mostra de Arte Copiz, do artista uruguaio Rogelio Copiz, entra em cartaz, nesta quinta-feira (24), na Sala de Exposições do Theatro São Pedro (Praça Mal. Dedoro, S/N). O pintor expressa-se com cores vivas e intensas, incorporando a natureza, e com a composição de camadas de tinta em quadros de largas dimensões. Com a curadoria de Márcia Santana Fernandes, a exposição segue até o dia 20 de setembro, das 16h às 20h. A entrada é franca.