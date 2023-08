Musical infantojuvenil O Gato de Botas e Bombachas encerra apresentações neste fim de semana

Sábado (26) e domingo (27) são os últimos dias da apresentação do musical infanto juvenil O Gato de Botas e Bombachas no Teatro Renascença (Av. Érico Veríssimo, 307), às 16h. Vencedor de três prêmios Tibicuera de Teatro (2020), a montagem apresenta uma versão de um dos contos mais famosos da literatura universal adaptado para o Rio Grande do Sul do final do século XIX. Os ingressos custam R$ 50 no valor inteiro e R$ 25 para crianças e demais públicos que têm direito à meia-entrada, e podem ser adquiridos no site TchêOfertas ou na bilheteria do local.