Náufragos Urbanos lança o CD 'Relógios de Areia' no Teatro do Sesc de Ijuí no sábado,

Neste sábado (26), a turnê do grupo Náufragos Urbanos vai até o Teatro do Sesc de Ijuí (Rua Crisanto Leite, 202), na região Noroeste do Estado, para o lançamento do CD "Relógios de Areia”, segundo álbum do grupo. Com repertório eclético, Náufragos Urbanos mostra a genuína música brasileira em sambas, toadas, valsinhas, baladas, entre outros ritmos. A entrada é gratuita e as senhas podem ser retiradas no local.

Outra importante ação do projeto é a realização de oficinas de criação ministradas por integrantes do grupo Náufragos Urbanos. O foco é a formação de músicos e do público em geral. Na sexta-feira (25), ocorrem duas oficinas: Laboratório de Criação Musical Multimeios, das 10h às 12h; e Poemarte, das 14h às 16h. As inscrições são gratuitas.

O espetáculo Relógios de Areia e as oficinas fazem parte do projeto Navegando em Versos e Canções, uma circulação do grupo Náufragos Urbanos que vem percorrendo o Estado. Relógios de Areia leva a assinatura do poeta e letrista Martim César, do músico e compositor Ricardo Fragoso e da cantora Rô Bjerk.