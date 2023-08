Tripulação cruza os mares com um vampiro a bordo em 'Drácula: a última viagem de Deméter'

Baseado em um dos capítulos mais arrepiantes e memoráveis do romance clássico de Bram Stoker, Drácula: A Última Viagem de Deméter chega aos cinemas contando a história do navio mercante Deméter, que foi fretado para transportar cargas particulares — cinquenta caixotes de madeira sem identificação — da Carpathia a Londres, na Inglaterra.

Estranhos eventos acontecem à tripulação condenada enquanto tentam sobreviver à viagem oceânica, acossados todas as noites por uma presença impiedosa a bordo do navio. Perseguidos todas as noites pela presença de Drácula, os tripulantes vivem com o medo, já que é só questão de tempo até a próxima vítima.

“Há algo poderoso nessa mitologia, todos sabem o que é sentir medo, e acho que Drácula representa isso”, explica Corey Hawkins, que interpreta Clemens, um médico que se junta à tripulação. Para o diretor André Øvredal, o objetivo do monstro é encontrar mais pessoas, mais sangue e um lugar melhor para se alimentar. “Quero que este seja o Drácula mais assustador que já se viu”, acentua.