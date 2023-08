Banda Carlos Mherelov lança seu primeiro EP em show no Garage Studio Pub

A Banda Carlos Mherelov faz o show de lançamento do seu primeiro EP, neste sábado (26), no Garagem Studio Pub (Rua Jaguari, 38), às 21h. O disco de estreia, que leva o nome do grupo, traz quatro músicas que mostram o ecletismo da banda, mesclando rock e blues com pitadas de grunge e pós-punk, progressivo e até baião. A abertura do espetáculo vai contar com as bandas convidadas Julio Igrejas, Emo Morales e Utherine. Os ingressos estão disponíveis no site Sympla, a partir de R$ 15,00.