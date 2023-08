OSPA recebe maestro vencedor de Grammy em 2023 e primeiro oboé do Teatro alla Scala (26)

sábado (26), a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre (Ospa) recebe dois convidados de grande destaque na temporada de 2023. Em apresentação às 17h, na Casa da Ospa (av. Borges de Medeiros, 1.501), a Sinfônica apresenta o espetáculo Shostakovich IX, sob regência de Michael Repper, o maestro norte-americano mais jovem a ganhar um prêmio Grammy de Melhor Performance Orquestral. Para interpretar um solo de oboé, desembarca em Porto Alegre o francês Fabien Thouand, oboísta da Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia, em Roma. Os ingressos estão disponíveis na



No repertório da apresentação, estão obras de grandes expoentes da música de concerto, como Brahms, Martin e o próprio Shostakovich, que dá nome ao concerto. Antes do espetáculo, às 16h, na Sala de Recitais, a pianista Olinda Allessandrini apresenta detalhes da vida e da obra dos compositores em mais uma edição da série de palestras Notas de Concerto.

Thouand aproveita a passagem por Porto Alegre para realizar uma Masterclass de Oboé voltada a estudantes, músicos profissionais e ouvintes. A aula é gratuita e ocorre no sábado (26), às 11h, na Sala de Recitais da Casa da Ospa. Não é necessário realizar inscrição prévia.



O programa do concerto destaca dois lados de Dmitri Shostakovich (1906 – 1975), compositor russo que, ao longo da vida, estabelece relações contraditórias com o regime soviético, ora sofrendo duras críticas, ora recebendo honrarias e prêmios oficiais. Em 1954, atendeu as expectativas do governo russo, compondo em três dias Abertura Festiva, Op. 96, uma encomenda do Teatro Bolshoi para comemorar o 37º aniversário da Revolução de 1917. Por outro lado, sua Sinfonia nº 9, Op. 70 havia despertado a raiva do Comitê Central em 1945. Composta ao final da 2ª Guerra Mundial, a obra frustrou as expectativas oficiais, pois não possuía o caráter heróico que era esperado. Pelo contrário, a peça carrega a ironia típica de Shostakovich.



Segundo o norte-americano, que conduz pela primeira vez a OSPA, "a audiência ganha um presente" com as Variações sobre um tema de Haydn, Op. 56, do alemão Johannes Brahms (1833 – 1897). A obra contém traços marcantes da música de Brahms. No entanto, é Concerto para Oboé, H. 353, de Bohuslav Martin (1890 – 1959), que o regente mais anseia por apresentar. Entre os oboístas, Concerto para Oboé é reconhecida como uma das composições mais importantes, além de abordar melodias folclóricas tradicionais da terra de Martin.