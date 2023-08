Como sobreviver ao fim do mundo é encenada neste fim de semana no Teatro de Arena

O espetáculo Como sobreviver ao fim do mundo sobe ao palco do Teatro de Arena (av. Borges de Medeiros 835) neste sábado (26) e domingo (27), às 20h. Com direção de Kevin Brezolin, a peça reflete sobre temas como a morte, solidão, angústia, ansiedade e amor. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 25,00. O mundo vai chegar ao seu final, assim como todas as coisas na vida. A morte é um fato. Diante disso, uma mulher espera, o tempo todo, que algo emocionante aconteça. Ela decide escrever uma peça de teatro inspirada em sua própria vida e os acontecimentos são divididos com o público, às vezes de forma narrada e outras, de forma que a atriz vivencia o que está sendo dito. Em um dado momento, já não se sabe mais se seus relatos são imaginação ou não. Sua voz se transforma em todas as vozes possíveis e impossíveis num gesto único de tentar fazer com que o fim de tarde se pareça um pouco menos com o fim do mundo. Uma peça sobre a solidão, a angústia, ansiedade, amor, finitude, e morte, de todas as coisas, inclusive do próprio universo.