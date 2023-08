Pedro Longes convida Paola Kirst para a estreia dos Encontros Vocais, oficinas de canto em série, na Casa de Cultura

A estreia dos Encontros Vocais - Oficinas vocais em série acontece neste sábado (26), das 15h às 17h, compartilhando vivências, criação em grupo e experiências vocais. O cantor, compositor e idealizador do projeto, Pedro Longes, convida, para esta primeira edição, a cantora e performer Paola Kirst para uma oficina de canto compartilhada. A atividade ocorre no Auditório Luís Cosme, 4º andar da Casa de Cultura Mário Quintana (rua dos Andradas, 736). As inscrições estão abertas pelo Sympla, com valores a partir de de R$ 60,00.Neste encontro vocal, Pedro e Paola propõem ao grupo a teatralidade da voz e do movimento corporal a partir de diversos jogos de sensibilização dos sentidos, dinâmicas rítmicas percussivas no corpo, observação de paisagens sonoras, além de muita improvisação musical. A oficina é destinada a jovens e adultos (16+) interessados em desenvolver seu canto e sua expressão vocal e corporal. A cada mês, um artista convidado diferente. Um dos objetivos é estimular as potencialidades de criatividade, liberdade e intuição de cada participante, promovendo, assim, uma experiência que seja individual e coletiva, onde cada um perceba que sua sonoridade é única e agregadora para o todo. Encontros vocais é um projeto de oficinas de canto em série, idealizado por Pedro Longes, onde o cantor e compositor convida renomados cantores e jovens talentos da cena musical do Estado para uma oficina compartilhada, trazendo vivências, processos, técnicas e dicas para o grupo, de forma participativa. A cada mês, um convidado e uma oficina diferente.