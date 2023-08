Documentário sobre Julian Assange será exibido na Sala Redenção

Em agosto, a Pandora Filmes lança o documentário Ithaka - A Luta de Assange (2021) no Brasil. Para a pré-estreia, a distribuidora apresenta sessões comentadas em cinco capitais do país. Em Porto Alegre, a exibição acontece na Sala Redenção (Rua Eng. Luiz Englert, 333), nesta quinta-feira (24), às 19h, contando com a presença de John Shipton (pai de Julian Assange), e do jornalista Leandro Demori. A sessão tem entrada franca e aberta à comunidade em geral.Ithaka - A Luta de Assange (2021) conta a história do ativista australiano Julian Assange, o preso político mais importante da atualidade. Fundador do Wikileaks, Assange publicou uma série de documentos sigilosos do governo dos Estados Unidos (como registros das Guerras do Afeganistão e do Iraque), resultando em sua condenação pelas autoridades do país. Após sete anos de asilo político na Embaixada do Equador em Londres, o ativista foi preso pela polícia britânica em 2019. Desde então, Assange está sendo mantido na prisão de segurança máxima de Belmarsh, na Inglaterra, enquanto os Estados Unidos tentam extraditá-lo.O documentário acompanha a trajetória do pai de Julian Assange, John Shipton, na luta pela liberdade do filho. Por meio dessa perspectiva, o filme apresenta uma dimensão pessoal e emocional à batalha político-legal travada por Assange. Ithaka - A Luta de Assange (2021) conta com a direção de Ben Lawrence, e produção de Gabriel Shipton e Adrian Devant - respectivamente, meio-irmão e cunhado de Julian.