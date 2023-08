Espaço 373 recebe Dudu Sperb e Antonio Flores com o show Hora do Jazz neste sábado (26)

Neste sábado (26), às 21h, Dudu Sperb e Antonio Flores apresentam a Hora do Jazz. No show, em voz e guitarra, eles interpretam canções de Dizzy Gillespie, Thelonius Monk, Irving Berlin, Errol Garner, Victor Young, Johnny Mandel e Arthur Hamilton, assim como standards bastante conhecidos de autores menos lembrados. Além disso, o repertório traz obras de Tom Jobim, que ajudou a inscrever a bossa nova no mundo do jazz, e de Jonnhy Alf. Os ingressos custam valores entre R$ 35,00 e R$ 100,00 e estão à venda na Sympla.Dudu Sperb começou a interpretar clássicos da canção norte-americana no final dos anos 1980, quando se lançou como cantor. Antonio Flores viveu nos Estados Unidos entre junho de 2007 e dezembro de 2008, onde atuou junto de vários músicos jazzistas, convivendo com personalidades como Bob Watson, Danny Embrey, Matt Hopper, Evertte DeVan e Ryan Lee, entre outros.