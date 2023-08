Mari Kerber interpreta grandes nomes do jazz em show nesta sexta-feira (25)

O Espaço 373 (rua Comendador Caminha, 373) vira palco para a pianista e compositora Mari Kerber e quarteto formado por Júlia Pezzi (contrabaixo), Rhuan de Moura (bateria) e Rafael Lopes (guitarra e violão). A apresentação ocorre na sexta-feira (25), às 21h, e traz no repertório releituras de nomes, como Chick Corea, Esbjorn Svensson e Pat Metheny, e músicas autorais interpretadas no verdadeiro clima de improviso e descontração do estilo. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 35,00.Formada em Música Popular pela Ufrgs, Mari tem dois álbuns autorais lançados: So Many Stories to Tell (2019), em parceria com o cantor e harmonicista Ale Ravanello, e Em Movimento (2020), disco que contou com diversos convidados especiais, entre eles Rafael Lopes, Ariane Wink e a Orquestra Unisinos Anchieta. Aperfeiçoou seu talento no curso Berklee at Umbria Jazz Clinics, na Itália.