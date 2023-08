Comunicador gaúcho Daniel Costa lança o livro sobre técnicas de comunicação corporativa nesta quinta-feira (24)

O comunicador Daniel Costa lança, nesta quinta-feira (24), seu mais novo livro, Vamos conversar? Histórias e outros caminhos para a comunicação corporativa. A obra reúne histórias reais e técnicas de comunicação, convidando os leitores a refletirem sobre o verdadeiro papel dos comunicadores na sociedade atual. O evento de lançamento e sessão de autógrafos será no Auditório do Instituto Caldeira (Tv. São José, 455), às 19h30, e tem entrada franca.Na visão do autor, a comunicação eficiente sempre foi um desafio nas organizações, especialmente no que diz respeito a engajar e motivar as pessoas em um cenário em constante mudança, como o pós-pandemia. Neste contexto, o livro explora o significado real do engajamento e oferece insights sobre como alcançá-lo.Vamos conversar? é uma combinação de histórias e técnicas embasadas na experiência de mais de 20 anos do autor nesse campo. A obra aborda temas essenciais para a comunicação corporativa atual como a diversidade e inclusão, uso excessivo da tecnologia e engajamento de lideranças, convidando os profissionais da área a repensarem sua abordagem e impacto no ambiente organizacional.Ao longo das páginas, os leitores serão tocados pelas histórias de personagens como Cida, Eduardo, Mônica, Alana, Antônio e muitos outros. Essas histórias são um convite à reflexão sobre os diferentes caminhos para a comunicação interna e a importância de se estabelecer uma conexão profunda com o público-alvo.