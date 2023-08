Anne Carrere faz show em tributo a Édith Piaf nesta sexta-feira (25)

Anne Carrere volta ao Brasil depois de 8 anos com o show Piaf! Non, je ne regrette rien. Uma das maiores intérpretes de Édith Piaf, a cantora francesa se apresenta no Auditório Araújo Vianna (Av. Osvaldo Aranha, 685), nesta sexta-feira (25), às 21h30min. Os ingressos estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 125,00. Em cena, Carrere será acompanhada por quatro maestros, em um espetáculo que percorre a história de vida de Piaf desde os anos 1930 quando, sem dinheiro, cantava nas ruas e nos bares de Paris para sobreviver, tempo da La Mome (La Vie En Rose), até 1961, quando se apresentou no palco do Olympia, um dos mais memoráveis concertos da vida da artista.Com mais de 300 shows em 50 países, o grupo mergulha na vida de Édith Piaf, trazendo ao público durante 90 minutos uma imersão na obra da cantora. Os arranjos sublimes ficam a cargo de Guy Giuliano.A primeira vez que Anne Carrere esteve no Brasil foi em 2015, para comemorar o centenário de nascimento de Édith Piaf, interpretando a carreira de Piaf através de suas grandes canções, que fazem parte do patrimônio musical mundial.