Mundo Pixar abre pré-cadastro para evento que acontece em outubro

O pré-cadastro para garantir os ingressos do Mundo Pixar deste ano já está aberto no site do Eventim e interessados podem se inscrever até o dia 5 de setembro para garantir ingressos com menor preço de bilheteria. A terceira edição do Mundo Pixar acontece de 21 de outubro a 28 de janeiro, no BarraShopping Sul (Av. Diário de Notícias, 300), trazendo uma experiência imersiva nos filmes da Disney Pixar. Com cenários imersivos, decorados com impressões em gigantografias e objetos 3D, o passeio leva o público a visitar cenas detalhadamente reproduzidos de UP: Altas Aventuras, Toy Story, Carros, Divertida Mente, Soul, Ratatouille, Procurando Nemo, Lightyear, Monstros S.A e Luca. A exposição com duração em média de 1 hora, possui 13 salas com diversas possibilidades.O passeio começa por um grande túnel digital, em seguida o visitante passa pelo jardim e pela casa de Carl Fredricksen, de UP: Altas Aventuras, com seus objetos mais icônicos e com uma vista peculiar da janela. Depois, na sala Monstros S.A, a fábrica de processamento de gritos, a experiência será conduzida com os monstros mais queridos de Monstrópolis. No quarto do Andy o visitante vai se sentir como um brinquedo de Toy Story. Em seguida, uma experiência de luzes dará a sensação de uma viagem no espaço em super velocidade dentro da história de Lightyear.Na sala Divertida Mente, um lugar divertido e extraordinário: "a mente humana", para vivenciar como é ser uma das emoções na mente da Riley. Já na sala Ratatouille, uma experiência fantástica promete mexer com as sensações e emoções diretamente de dentro da cozinha do Linguini. Um passeio pela barbearia que o Joe costumava frequentar, na sala Soul, e uma visita à Escola da Vida também estão no roteiro do passeio. Logo depois, a novidade da edição carioca do Mundo Pixar: a sensação de viver um verão inesquecível na Vila de Portorosso com Luca, Alberto e Giulia, na sala Luca. A jornada promete, ainda, um mergulho ao fundo do mar onde vivem Nemo, Dory e Marlin, no espaço Procurando Nemo.