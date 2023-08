Grupo de jazz Time Is A Blind Guide, liderado pelo sueco Thomas Strønen, faz sua primeira apresentação em Porto Alegre

Quinteto liderado pelo baterista e arranjador norueguês Thomas Strønen, o grupo Time Is A Blind Guide faz sua primeira apresentação em Porto Alegre nesta quinta-feira (24), às 20h. O conjunto, que também conta com a pianista japonesa Ayumi Tanaka, o violoncelista sueco Leo Svensson Sande e os noruegueses Morten Vagan no contrabaixo e Hakon Aase no violino, apresenta no palco do Instituto Ling (Rua João Caetano, 440) uma prévia de seu terceiro disco autoral, em um show que combina jazz, música clássica, folk e música ambiente. Os ingressos custam valores a partir de R$ 25,00 e podem ser adquiridos no site ou na recepção da casa.Assim como o seu próximo trabalho, os dois álbuns já lançados pelo grupo levam a assinatura do selo ECM Records, responsável por discos de artistas como Egberto Gismonti e Chick Corea. O primeiro álbum, intitulado Time Is A Blind Guide, de julho de 2015, foi o que deu nome ao conjunto, inicialmente com outra formação. O segundo disco, Locus, de 2017, firmou a participação da pianista Ayumi Tanaka, que destacou a busca por conexões entre o Japão, seu país de origem, e a Noruega, na sua forma de improvisar.Além do trabalho ao lado do grupo, Strønen já gravou cerca de 70 discos em sua carreira, com artistas como Iain Ballamy, Arve Henriksen, Bobo Stenson, John Taylor e Nils-Olav Johansen. Também atuou em bandas como Pohlitz, Humcrush, Food e Parish, e tem participações em festivais pela Europa.