Rock in Trio celebra 30 anos do disco Rock in Tinga Too em show nesta quinta (24) no Ocidente

Nesta quinta-feira (24), às 21h, o Bar Ocidente (Av. Osvaldo Aranha, 685) vira palco para a banda Rock in trio apresentar seu show em homenagem aos 30 anos do disco Rock in Tinga Too. Os ingressos estão à venda na Sympla, por valores entre R$ 20,00 e R$ 40,00. Diretamente do bairro Restinga de Porto Alegre, o Rock in trio é uma banda que atua há mais de 10 anos mantendo viva a cena Rock periférica da cidade. O grupo reúne integrantes de bandas que movimentaram a cena underground a partir de 1990 na Restinga e vem atuando na cena com apresentações em bares e festivais pelo sul do Brasil.Rock in Tinga Too é uma coletânea que reúne 12 bandas de rock que faziam a cena em um dos bairros mais populosos da capital, a Restinga. A banda Rock in Trio, com músicos que participaram da cena em 1992, tocará na íntegra as músicas do disco que foi um marco para o bairro na época. Rock in Tinga Too foi uma demanda do movimento cultural do bairro depois do primeiro festival Rock in Tinga em 1985. Uma alusão ao primeiro Rock in Rio que aconteceu um mês antes. O show terá participação de músicos que participaram do álbum e convidados surpresa que figuraram e ainda fugiram na cena Rock de Porto Alegre.