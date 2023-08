Na fila por transplante de coração, Faustão já fez campanhas estimulando a doação de órgãos

Agência Estado

Faustão, 73, precisará de um transplante de coração, informou boletim médico do hospital Albert Einstein, onde ele está internado desde o dia 5 de agosto, na noite deste domingo, 20.Hoje incluído na fila por um transplante, o apresentador já chegou a fazer campanhas de conscientização estimulando a doação de órgãos no passado. Uma das ocasiões mais recentes se deu em setembro de 2022. Na ocasião, recebeu o médico que, hoje, acompanha seu caso."Esse é o professor Fernando Bacal, responsável pelos transplantes do Einstein e Incor. Veio aqui ao nosso pedido para que a gente usasse esse tempo para conscientizar, cada vez mais, da importância da doação de órgãos", salientou, no quadro Direto com o Doutor.Ao fim da participação do cardiologista, que esclareceu diversas dúvidas, Faustão destacou: "40 mil pessoas na atualidade esperam um órgão. Esse número é bastante importante para que todo mundo pense bastante e, principalmente, tome uma decisão dessa importância, de ser essencial. Se você pode, depois da morte, fazer o bem. Se você é saudável, servir de vida para uma outra pessoa, que nem te conhece, mas com certeza essa pessoa vai te agradecer pelo resto da vida e rezar por você".Não foi a primeira vez que Faustão abordou a importância da doação de órgãos na TV. Em 2016 ele também exibiu o caso de diversos pacientes que foram beneficiados pelo transplante dos órgãos de uma criança de 10 anos, incluindo uma válvula do coração. À época, ele convidou a médica Arlene Batochi para falar sobre o tema.Faustão está na fila por transplante de coraçãoConfira abaixo a nota oficial do Hospital Albert Einstein sobre o estado de saúde de Faustão:"Em 05 de agosto, Fausto Silva deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein para tratamento de insuficiência cardíaca, condição que vem sendo acompanhada desde 2020.Ele encontra-se sob cuidados intensivos e, em virtude do agravamento do quadro, há indicação para transplante cardíaco. O paciente está em diálise e necessitando de medicamentos para ajudar na força de bombeamento do coração.