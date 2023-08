Curta gaúcho 'Gaia' estreia nesta quinta-feira (24) em exibição no Osvaldo Bar

O curta-metragem gaúcho Gaia, com direção e produção da realizadora audiovisual Flávia Gazola, estreia nesta quinta-feira (24), a partir das 19h, no Osvaldo Bar (Av. Osvaldo Aranha, 784). Ambientado no século 18 e com roteiro do escritor porto-alegrense Fernando Mantelli, o filme é uma desconstrução de conto de fadas e discute temas como violência, natureza, vida e morte, e empoderamento feminino. O evento é gratuito.No elenco de Gaia estão os atores gaúchos João Petrillo, conhecido pela peça de teatro Terapia de Casal: Uma Comédia em Crise, e Andressa Matos, que recentemente estrelou na série Dr4g0n, do GloboPlay. Também se destaca a jovem dublê Sofia Machado Chies. Outra atração é o cavalo Del Oeste Zorrino, avaliado em um milhão de dólares e campeão da Federação Internacional de criadores da raça Criola.Além da exibição do curta, o espaço ainda oferece outras atrações como o show do guitarrista e tecladista Humberto Pettinelli, conhecido como Cokeyne Bluesman, revisitando os sucessos dos Cascavelletes, banda gaúcha da qual fez parte. No telão, imagens gravadas no saudoso Porto de Elis, também por Flávia Gazola, e fotos de Fernanda Chemale. Na sequência, Bruno Suman e Lando Reis assumirão as picapes.O projeto - que conta ainda com a sonorização do músico Dan Ferreti e direção de arte de Ana Claudia Didolich e Lucia Soares - foi contemplado pelo edital Financiarte, da Prefeitura de Caxias do Sul.A saber: Gaia já está disponível no YouTube do canal Medical TV.