Orquestra Jovem do RS celebra seus 14 anos com apresentação no Teatro Dante Barone

Um grande concerto irá marcar os 14 anos da Orquestra Jovem do Rio Grande Sul (OJRS), na próxima terça-feira (22). A partir das 19h, no Teatro Dante Barone da Assembleia Legislativa (Praça Mal. Deodoro, 101), os músicos da OJRS recebem como convidados especiais a solista Samara Moraes, vencedora do 5º Concurso para Jovem Violoncelista Solista do RS, neste ano, e a ONG Sol Maior — que, desde 2007, realiza oficinas gratuitas de música instrumental, dança e canto coral. A programação vai incluir clássicos e músicas do repertório brasileiro, e a atividade tem entrada franca.