Cinemateca Capitólio traz sujeira e decadência de Manhattan na mostra 'Nova York Underground'

De 18 a 27 de agosto, a Cinemateca Capitólio (rua Demétrio Ribeiro, 1.085) apresenta a mostra Nova York Underground, com obras que refletem o barulho, sujeira e decadência da metrópole dos Estados Unidos entre os anos 1970 e 1980. Estão na programação obras como O Estrangeiro, de Amos Poe; Parceiros da Noite, de William Friedkin; e Street Trash: O Lixo das Ruas, de James Muro. Com curadoria de Flavio Barboza, Cristian Verardi e da Cinemateca Capitólio, a mostra tem apoio das distribuidoras Obras-Primas do Cinema e Troma Entertainment. Para todas as sessões, a entrada é franca.

PROGRAMAÇÃO DA MOSTRA 'NOVA YORK UNDERGROUND'

18 de agosto (sexta-feira)

17h – O Sequestro do Metrô

19h30 – O Estrangeiro



19 de agosto (sábado)

17h – Estranhos no Paraíso

19h – Parceiros da Noite



20 de agosto (domingo)

17h – O Sequestro do Metrô

19h – O Lixo das Ruas



22 de agosto (terça-feira)

17h – O Lixo das Ruas

19h – História de um Viciado



23 de agosto (quarta-feira)

17h – O Estrangeiro

19h30 – Retratos Fantasmas



24 de agosto (quinta-feira)

17h – História de um Viciado



26 de agosto (sábado)

19h – Parceiros da Noite



27 de agosto (domingo)

19h – Liquid Sky

SINOPSES DOS FILMES SELECIONADOS

O Estrangeiro



(The Foreigner)



EUA, 1978, 77 minutos, digital



Direção: Amos Poe



Elenco Principal: Eric Mitchell, Annya Phillips, Patti Astor e Debbie Harry.



Classificação indicativa 14 anos



O cineasta underground Amos Poe (“Blank Generation”) escreveu e dirigiu esse thriller com sabor punk sobre um agente terrorista cuja missão em Nova York o expõe a perigos constantes e a uma série bizarra de amigos e inimigos.







Parceiros da Noite



(Cruising)



EUA, 1980, 100 minutos, HD



Elenco: Elenco: Al Pacino, Karen Allen, Paul Sorvino



Direção: William Friedkin



Classiificação indicativa: 18 anos



Um violento filme em que um policial de Nova York à paisana se infiltra na comunidade gay para investigar uma série de assassinatos brutais. À medida que se envolve no mundo sadomasoquista, o inocente detetive começa a perder a perspectiva e sanidade. Obra-prima de William Friedkin.







Liquid Sky



EUA, 1983, 112 minutos, HD



Elenco: Anne Carliste, Paula Sheppard,



Direção: Slava Tsukerman



Classificação indicativa: 16 anos



Rodado em Nova York, segue a trilha de uma minúscula criatura alienígena em uma nave espacial do tamanho de um prato, que aterrissa em um apartamento de cobertura. O ser, que mata e consome os parceiros sexuais de uma modelo, sobrevive de uma substância produzida no cérebro humano na hora do orgasmo.







Estranhos no Paraíso



(Stranger than Paradise)



EUA, 1984, 89 minutos, digital



Direção: Jim Jarmusch



Elenco: John Lurie, Eszter Balint, Richard Edson



Classificação indicativa 14 anos



Uma fatia poética de uma Americana fora do comum, o filme pioneiro de Jim Jarmusch é um road movie independente com uma diferença. Desde os arredores degradados do Lower East Side até as extensas praias da Flórida, ele captura os pequenos e curiosos detalhes da vida na estrada em seu próprio ritmo cintilante.







História de um Viciado



(Story of a Junkie)



EUA, 1987, 95 minutos, digital



Produção e distribuição: Troma Entertainment



Dirigido por Lech Kowalski



Estrelado por John Spaceley



Classificação indicativa 18 anos



Tendo crescido na Califórnia, John Spacely tinha tudo a seu favor… ou será que tinha? Ele chegou à Big Apple como um jovem na esperança de fazer fortuna e encontrar sua identidade. O que ele encontrou foi o mundo sombrio e desesperado das drogas



John é seu guia turístico pelas ruas cheias de terror do East Village de Nova York.



Lloyd Kaufman declarou que este filme é um dos clássicos da Troma que poucos conhecem, mas merece ser visto.







O Lixo das Ruas



(Street Trash)



EUA, 1987, 102 minutos, digital



Direção: J. Michael Muro



Elenco Principal: Mike Lackey, Bill Chepil.



Distribuição Brasil: Obras Primas do Cinema



Classificação indicativa 18 anos



O dono de uma loja encontra uma caixa no fundo de seu depósito cheia de garrafas de uma estranha bebida chamada Viper. Ele decide vendê-las para os mendigos por um dólar, sem saber o que as garrafas realmente contêm: uma bebida tóxica, que derrete em poucos segundos quem a bebe. Engraçado, nojento, constrangedor e assustador, Street Trash é o cultuado filme de terror-comédia que conquistou o coração dos fãs do cinema com seu humor ácido e personagens explodindo em gosmas multicoloridas.







O Sequestro do Metrô



(The Taking of Pelham One Two Three)



EUA, 1974, 104 minutos, digital



Gênero: Ação policial



Direção: Joseph Sargent



Elenco: Walter Matthau, Robert Shaw, Martim Balsam, Jerry Stiller.



Classificação indicativa: 16 anos



Quatro homens armados sequestram um vagão do metrô de Nova York e exigem um resgate para os passageiros. A polícia da cidade se depara com um dilema: mesmo que o resgate seja pago, como eles poderiam fugir? Os criminosos estão cercados por dezenas de policiais em um túnel sem saída. Como esconder um trem no metrô? Baseado no livro homônimo escrito por John Godey. Se você quiser experimentar como era andar de metrô na Nova Iorque nos anos 70, assista a este filme.