Tango, Bossa e Vinho apresenta clássicos da música latina com André Gross e Rosana Marques

Nesta sexta-feira (25), às 20h, o projeto Tango, Bossa e Vinho traz os cantores André Gross e Rosana Marques para show no Casarão Cordas & Cordas (Rua Garibaldi, 1025). Além das canções, o evento ainda oferece uma degustação de vinhos e petiscos. Os ingressos estão à venda por valores a partir de R$ 60,00, pela plataforma Sympla. André Gross apresenta todo o romantismo do tango com o grupo Portango. Enquanto, Rosana Marques, prestará uma homenagem aos 65 anos do movimento bossa-novista no Brasil, com o projeto Tons In Bossa.