Roda Viva recebe o ministro dos transportes, Renan Filho, nesta segunda (21)

Nesta segunda-feira (21), o Roda Viva recebe o Ministro dos Transportes, Renan Filho. Com apresentação de Vera Magalhães, a entrevista será exibida ao vivo, a partir das 22h, na TV Cultura, app Cultura Play, site da emissora, YouTube, Tik Tok, Twitter e Facebook. Na pauta do programa está a nova versão do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento), que tem um grande volume de investimento previsto na área dos transportes. Mas para que os projetos possam sair do papel, ainda é necessária a aprovação do Arcabouço Fiscal. Quais serão as prioridades? A bancada de entrevistadores será formada por Dimmi Amora, fundador da Agência Infra; Ivan Martínez Vargas, repórter do Jornal O Globo; Taís Hirata, repórter do Valor Econômico; Marianna Holanda, repórter da Sucursal de Brasília da Folha de S.Paulo; e Luiz Gerbelli, repórter do Estadão.