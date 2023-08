Rodrigo Casarin lança seu livro de estreia em evento no Goethe-Institut nesta quinta (24)

O jornalista Rodrigo Casarin lança em Porto Alegre seu livro de estreia, A biblioteca no fim do túnel. O volume reúne 55 crônicas sobre o universo literário, percorrendo uma extensa e variada biblioteca onde a literatura está próxima do cotidiano e da sociedade. Dividido em três partes, o livro conta com textos inéditos do autor nas aberturas de cada seção e tem orelha assinada pela crítica literária e escritora Maria Esther Maciel. O lançamento acontece nesta quinta-feira (24), às 19h, no auditório do Goethe-Institut (rua 24 de Outubro, 112) em um bate-papo sobre a relação com o mundo literário, mediado pela jornalista e consultora editorial Lu Thomé.



Com a intimidade de quem dedica a vida a escrever sobre livros, Casarin narra de forma bem humorada e sem rodeios suas próprias experiências como leitor: as numerosas tentativas para vencer Cem anos de solidão, a relação afetiva com o Menino Maluquinho, a busca por tesouros escondidos nos sebos, a simbologia de Dom Quixote em sua vida pessoal.



Nas prateleiras dessa biblioteca estão clássicos, contemporâneos e quadrinhos, literatura brasileira e estrangeira, leituras inesquecíveis, incômodas ou empacadas. Convocando nomes como Umberto Eco, Carolina Maria de Jesus, Clarice Lispector e Murilo Rubião, o autor também projeta a partir dos livros um olhar sobre o mundo. Os textos da coletânea foram originalmente publicados na coluna Página Cinco do UOL, nos jornais Rascunho e Cândido e na antiga editoria de entretenimento do UOL.