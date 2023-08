Jambo Trio, Jorginho do Trompete e Amanda Vontobel apresentam show de jazz neste domingo (20)

Neste domingo (20), às 19h30min, o Jambo Trio convida Jorginho do Trompete e Amanda Vontobel para um show no Sixteen Station Pub (Rua Benjamin Constant, 747). A apresentação traz canções autorais do grupo incrementadas com o trompete de Jorginho, além disso, clássicos de Miles Davis estarão presentes. Em seguida Amanda traz o melhor do jazz de filmes anos 1920 e 1930. Os ingressos para o espetáculo estão à venda na Sympla, por valores a partir de R$ 22,50. Jambo Trio e Jorginho do Trompete trazem para o show desta noite músicas do álbum Kind of Blue de Miles Davis - um dos discos mais vendidos da história do jazz - e uma peça do brilhante trompetista Clifford Brown. Na sequência, Amanda Vontobel, sob produção de Vagner Cunha, chega à cena com todo o charme do jazz em sua essência e apresenta músicas que fizeram sucesso como temas de filmes e musicais das décadas de 20 e 30 dos compositores George Gershwin, Jerome Kern e Irving Berlin. Sixteen Jazz é um projeto realizado pelo Sixteen Station Pub e o Jambo Trio com curadoria da First Aid Medical Band. O Jambo Trio segue a formação clássica de Piano Trio e tem como integrantes: Luis Henrique New ao piano, Everson Vargas no baixo, Ricardo Arenhaldt na bateria.Jorginho do Trompete gravou o CD Swing Brasileiro de música instrumental com composições próprias. Realizou vários shows no SESC, em São Paulo. Em 2004 e 2005 com o violonista Guinga foi para a Itália performando por vários locais. Gravou CD com Renato Borghetti. Participou do programa do Jô em 2005. Foi premiado com o troféu Açorianos de música instrumental como melhor instrumentista em 1992, 1993, 1994, 1995 e 1996. Atua na cena musical de Porto Alegre solo e com diversos músicos e grupos instrumentais.Amanda passou parte de seus 20 anos de idade entre Santa Maria e o Recanto Maestro, morou nos Estados Unidos e até a adolescência, não ouvia música brasileira, sua referência musical era o pop internacional. Sua paixão pela música logo se voltou para o jazz americano, com destaque para Frank Sinatra. Foi quando assistiu a apresentação de A Paixão de Dante de Vagner Cunha, que Amanda definiu sua paixão pela música, entrando em cena a intérprete dedicada à técnica e atenta à emoção, sob o olhar e produção musical do próprio Vagner. Além de Vagner, Amanda tem a parceria da cantora Lucia Passos, que cuida de sua técnica vocal, e de Renato Mendonça, com quem desenvolve estudos da canção brasileira.