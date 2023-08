Centenário de Maria Callas é celebrado em recital neste final de semana

Ícone do canto lírico mundial, Maria Callas estaria completando 100 anos em 2023. Para celebrar a artista e sua obra, o projeto Sacra Harmonia oferece um recital em homenagem ao repertório que Callas desenvolveu. Trazendo duas sopranos do cenário gaúcho, Dêizi Nascimento e Rosimari Oliveira, o espetáculo Maria Callas: 100 anos de glamour acontece neste sábado (19) e domingo (20), às 20h, na Sociedade Brasileira Israelita de Cultura e Beneficência (Rua Mariante, 772). Ingressos à venda na Sympla, por R$ 80,00. No outro sábado (26), às 20h o espetáculo chega ao Salão Mourisco da Biblioteca Pública do Estado (Rua Riachuelo, 1190). Os ingressos estão disponíveis na Sympla ou no local. Dêizi Nascimento, com sua voz com características mais leves, contrasta com a dramaticidade tonal da voz de Rosimari Oliveira, entoando as inesquecíveis árias que foram interpretadas por Maria Callas, como Babbino caro, Vissi d’arte e tantas outras. O recital terá o acompanhamento ao piano de Eduardo Knob e com apresentação de André Delair que falará sobre as peças apresentadas e também sobre fatos marcantes da biografia de Callas.Maria Callas: 100 anos de glamour será um mergulho na arte eclética da soprano que completaria 100 anos em 2023, com interpretação de grandes e amados trechos de ópera com explicações para uma melhor contemplação da arte do canto. Também chamada de “soprano absoluta”, Maria Callas trazia em suas características vocais uma ampla gama de personagens que iam do soprano leggero ao dramático. A cantora Greco-americana possuía uma voz forte e enérgica que transitava nos vários estilos de canto lírico com grande facilidade. Possuía, ainda grande capacidade interpretativa com grande profundidade psicológica que a transformaram em referência na arte do canto.