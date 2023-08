69ª Feira do Livro de Porto Alegre abre agendamento para visitação escolar na área infantil

Escolas e professores já podem garantir a presença de alunos do Ensino Fundamental para os encontros com autores da literatura infantil e juvenil no ciclo “O autor no palco”, da 69ª Feira do Livro de Porto Alegre.O formulário para inscrição pode ser solicitado pelo e-mail [email protected] . As atividades ocorrerão no Teatro Carlos Urbim, localizado na Travessa Sepúlveda, entre o Museu de Arte do Rio Grande do Sul Ado Malagoli (Margs) e o Memorial do RS. Nos dias úteis, pela manhã e à tarde, o Teatro receberá os encontros. Além disso, em cinco noites, haverá saraus e outras atividades para os alunos da Educação de Jovens e Adultos (EJA). Nos fins de semana e feriados – dias 2 e 15 de novembro – concertos, espetáculo de teatro para crianças e famílias estarão na programação do espaço.Neste ano, a programação das áreas está focada principalmente na riqueza e na diversidade da cultura brasileira. Em 21 de agosto (segunda-feira), inicia o agendamento de alunos do ensino médio e do EJA e em setembro para a educação infantil.A 69ª Feira do Livro de Porto Alegre ocorrerá entre os dias 27 de outubro e 15 de novembro na Praça da Alfândega.