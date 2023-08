Almir Sater faz show em Porto Alegre nesta semana

Acompanhado de sua viola de dez cordas e de uma banda com sete músicos, Almir Sater faz show em Porto Alegre, às 20h desta sexta-feira, no Auditório Araújo Vianna (avenida Osvaldo Aranha, 685). Os ingressos custam entre R$ 105,00 e R$ 480,00 e estão à venda pela plataforma Sympla.

No repertório, estão previstos clássicos de sua carreira, como Tocando em Frente, Um Violeiro Toca, Chalana, Peão, entre outras canções de música instrumental brasileira e com letras que tratam do estilo sertanejo pantaneiro, de amor e de reflexões sobre a vida. "Esse é o mesmo show que a gente vinha fazendo antes da pandemia. Eu gosto muito, e resolvi dar continuidade, até porque as emoções são diferentes, cada show é um show, cada dia a gente toca de um jeito", afirma o cantor, compositor e músico.

Contando com mais de 30 anos de carreira e dez discos solo gravados, Almir Sater é considerado um dos responsáveis pela preservação da viola de 10 cordas - instrumento que, por si só, tem uma sonoridade tipicamente caipira, segundo observação do próprio artista. "Só de você encostar o dedo e fazer um acorde para escutar o som, a viola já te remete para o mato, para o campo, o interior do Brasil", observa.

Este universo campeiro descrito pelo cantor ainda faz relação com o início de seu trabalho (eventual) como ator e sua presença na primeira (e na segunda, mais recente, transmitida pela Globo) versão da novela Pantanal. "Os sons da natureza sempre inspiram muito, a natureza inspira", comenta Sater, ao afirmar que toda essa inspiração conquistou não somente o público, mas o mercado, a partir da primeira edição da novela, transmitida em 1990 pela TV Manchete. "Percebi que as rádios começaram a tocar música caipira em horário normal - porque, antigamente, essas eram confinadas em horários da noite ou madrugada", destaca. "A novela fez tanto sucesso, com as músicas e aquelas rodas de viola, que a partir dali as duplas caipiras começaram a aparecer e a se popularizar, em qualquer horário, e o Brasil começou a perceber a importância da música do campo."

Além de sua estreia como o Trindade de Pantanal, na Manchete, Sater também protagonizou na emissora A História de Ana Raio e Zé Trovão (1991). Depois, fez O Rei do Gado (1996), na Globo, em que viveu Pirilampo, formando dupla com Saracura, papel de Sérgio Reis. O cantor atuou ainda em Bicho do Mato (2006), na Record. Ao longo da carreira, também participou de filmes, mas tornou-se ator bissexto a fim de seguir se dedicando à carreira musical. O retorno às novelas ocorreu como Eugênio, o Chalaneiro, em uma participação especial no remake de Pantanal (2022), na Globo.

Formado em Direito, ele conta que o universo musical lhe conquistou pela alegria e, quando viu, acabou enveredando para a música definitivamente. Gravou seu primeiro disco solo, Estradeiro, em 1981, despontando na cena da música sertaneja. "Meu estilo vem muito das influências das coisas que sempre ouvi - eu vim de uma geração roqueira e sempre gostei de música boa; nunca liguei muito para cantor, sempre gostei do compositor, do instrumentista, tanto que segui nesta linha."

Sater conta que escutou a viola pela primeira vez em uma rádio. "Eu nem conhecia o instrumento, conheci apenas o som, ouvindo aquelas duplas que tocavam na madrugada. Aquilo me marcou muito e me inspira até hoje." O artista faz questão de destacar suas influências musicais: "São os grandes violeiros: eu costumo dizer que Tião Carreiro, Renato Andrade e Zé Coco do Riachão são os três grandes violeiros da uma escola mineira, e minhas referências."

Sobre a viola, Sater observa que, em geral, é o violeiro que cria sua própria afinação. "Geralmente é um afinação aberta, que tem um acorde pronto, ou quase pronto, e se trabalha em cima da afinação destes acordes e relativos", explica. Ele emenda que cada região tem sua afinação de preferência, "o seu gosto, seu suingue", e a viola se presta ao violeiro. "Eu acho que essa influência regional, esse toque de cada região, de cada violeiro, é importante para preservar a cultura da região; então cada um tem seu toque, e é bom que seja assim, que se possa diversificar os estilos, afinações, e que a gente possa aprender com qualquer violeiro que a gente encontre na estrada."

E por falar em estrada, o artista ressalta a emoção de estar chegando na capital gaúcha. "Gosto de tocar no Sul, nossas influências são parecidas. Além disso, eu gosto muito da estrada: é onde conheço o Brasil, conheço a cultura de cada lugar, e isso vai enriquecendo meu som."