Ingressos para o show do Black Flag já estão à venda

Influência para o cenário roqueiro desde os anos 1980, do metal ao alternativo, o Black Flag estreia em Porto Alegre dia 25 de outubro, no Bar Opinião (rua José do Patrocínio, 834). A noite terá também a presença das norte-americanas do L7. Os ingressos para o show já estão à venda na plataforma Sympla, por valores a partir de R$ 180,00.Na apresentação, a banda liderada pelo guitarrista Greg Ginn (único da formação original) vai executar seu clássico segundo álbum My War na íntegra. Também estão previstos no repertório canções de outros trabalhos em uma apresentação com mais de duas horas. Na mesma noite, outra influente banda também está escalada: a L7, quarteto feminino relacionado ao movimento riot girl, que deslanchou junto ao grunge dos anos 1990 e conquistou sucesso e respeito com faixas como Pretend We're Dead.Esta é a segunda turnê do Black Flag no país e a primeira a passar pelo Rio Grande do Sul. Já as meninas do L7 desembarcam no Brasil pela terceira vez, sendo a segunda passagem pela capital gaúcha.